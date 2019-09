Carraro International SE alza il velo sui risultati del primo semestre 2019

Carraro

(Teleborsa) - Giornata di conti perInternational SE, con il Consiglio di Amministrazione presieduto da Enrico Carraro, che ha preso visione deirisultati del primo semestre 2019.Il risultato delle attività finanziarie della società che svolge attività finanziaria, di tesoreria e di consulenza, ammonta a 3,7 milioni di Euro, invariato rispetto al 30 giugno 2018 (3,7 milioni di Euro).L’andamento del risultato dell’attività finanziaria è influenzato positivamente dai dividendi della partecipata Carraro Drive Tech SpA (5,28 milioni di Euro al 30 giugno 2019 – 4,17 milioni di Euro al 30 giugno 2018) e negativamente dall’impatto delle rettifiche di valore di attività finanziarie per un totale di 2,2 milioni di Euro che si riferiscono all’effetto economico derivante dalla valutazione ad equity method della partecipazione detenuta in Enertronica SpA e al valore di realizzo della partecipazione in Agriming Agriculture Equipment Co. Ltd., ceduta al socio Shandong Juming Machinery Co. Ltd al fine di accelerare lo sviluppo delle attività del Gruppo in Cina.La posizione finanziaria netta della gestione al 30 giugno 2019 è negativa per 23,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2018 (24,2 milioni di Euro), ma in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2018 (18,5 milioni di Euro) come conseguenza di un diverso mix dei finanziamenti erogati in funzione delle necessità delle Società del Gruppo.