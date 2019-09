Mercati europei riflessivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori ancora presi dalle recenti riunioni di politica monetaria dellae della, che hanno deciso entrambe per un taglio del costo del denaro di 25 punti base.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,106. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,33%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 58,67 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia mentrepassa di mano sulla parità., mentre ilrimane a 24.137 punti. Pressoché invariato il(+0,19%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,63%) e(+0,47%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,81%),(-0,80%) e(-0,61%).di Milano, troviamo(+1,36%),(+1,05%),(+0,61%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,11%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Tentenna, che cede lo 0,80%.del FTSE MidCap,(+2,69%),(+2,30%),(+2,15%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.