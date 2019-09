Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,19% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 3.006,79 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,17%), come l'S&P 100 (0,0%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,84%),(+1,13%),(+0,95%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,57%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Al top tra i, si posizionano(+2,61%),(+2,59%),(+1,84%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,62%.In apnea, che arretra del 2,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.