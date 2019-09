Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A pesare sui listini del Vecchio Continente, già deboli in avvio di sessione, sono le indicazioni giunte dall'indagineche ha rivelato una economia dell'Eurozona vicina allo stallo , con un forte peggioramento del settore manifatturiero. Da segnalare cheed il nono mese consecutivo di cali.Sul mercato dei cambi, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 58,3 dollari per barile, in scia alle tensioni tra USA e Iran in merito agli attacchi ai giacimenti e ai siti di lavorazione del colosso Saudi Aramco negli Emirati Arabi, la scorsa settimana, attribuiti a Teheran che nega.Sulla parità lo, che rimane a quota +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.calo deciso per, che segna un -1,4%., prosegue con un calo frazionale dello 0,69%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,1%) e si attesta su 21.879 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,27%) e(+0,79%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,19%),(-2,19%) e(-2,16%).di Piazza Affari,avanza dell'1,72%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,65%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,63%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,03% dopo il bilancio in rosso Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,22%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,19%.del FTSE MidCap,(+1,70%),(+1,45%),(+1,13%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,64%.In caduta libera, che affonda del 2,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,35 punti percentuali.