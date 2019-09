Deutsche Bank Wealth Management è Global Lead Partner della 1000Miglia Green

(Teleborsa) -, la struttura di Deutsche Bank che offre soluzioni finanziarie su misura alla fascia alta della clientela privata, in qualità di Global Lead Partner di 1000 Miglia fino al 2021,al fianco dellaanche in occasione della prima edizione di, gara di regolarità riservata a vetture elettriche e ibride in programma dal 27 al 29 settembre prossimi in Lombardia.L’ormai consolidata partnership tra Deutsche Bank Wealth Management e lo storico marchio simbolo della passione automobilistica italiana ha puntato fin dall'inizio su una serie di: la vocazione all', il forte, il percorso didel brand 1000 Miglia, ma anche la volontà didella mobilità.Da questo punto di vista "1000 Miglia Green" è perfettamentecon cui Deutsche Bank Wealth Management sta coniugando negli ultimi anni la ricerca delle migliori performance negli investimenti dei propri clienti con una sempre maggiore sensibilità verso i temi della. Una dinamica nuova, che nasce dallo stesso confronto con clienti ormai sempre più attenti a questi temi e che, come dimostra il recente rafforzamento nell'area degli investimenti ESG, sta rapidamente diventando una componente importante dell’offerta e dello stesso lavoro quotidiano di Deutsche Bank Wealth Management.