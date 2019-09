Borse europee in negativo su possibile impeachment Trump

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

bancario

servizi finanziari

tecnologia

Hera

Fineco

Unicredit

CNH Industrial

Azimut

Carel Industries

IREN

Ivs Group

Cementir

Banca MPS

Datalogic

De' Longhi

Interpump

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, con gli investitori focalizzati sul possibile impeachment contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,1. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.532,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,36% e continua a trattare a 56,51 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,90%, e affonda, con un ribasso dell'1,55%.; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 23.473 punti, ritracciando dell'1,56%. Negativo il(-1,38%), come il FTSE Italia Star (-1,4%).A Piazza Affari non si salva alcun comparto.Nel listino, i settori(-2,57%),(-2,38%) e(-2,38%) sono tra i più venduti., segna un buon incremento, che riporta un +0,81% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,25%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,19%.Crolla, con una flessione del 3,04%.di Milano,(+1,83%),(+1,46%),(+1,21%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,99%.