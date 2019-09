Borse europee positive

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

viaggi e intrattenimento

alimentare

utility

materie prime

A2A

Juventus

Hera

Italgas

Nexi

Tenaris

Prysmian

Danieli

De' Longhi

RCS

Mondadori

Datalogic

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Finale in rialzo per le principali borse europee, dove, da cui si attendono sviluppi positivi, dopo che ilha detto che l'accordo commerciale con la Pechino potrebbe arrivare prima del previsto.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,54%, scendendo fino a 55,62 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%. Bene inoltre, che vanta un rialzo dello 0,84%. Tonica, che registra una plusvalenza dello 0,66%., che mostra un guadagno dello 0,73% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+2,01%),(+1,98%) e(+1,58%).Il settore, con il suo -1,53%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+3,00%),(+2,82%),(+2,38%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,24%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.del FTSE MidCap,(+9,80%),(+4,34%),(+3,97%) e(+3,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,22%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,97%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.