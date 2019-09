Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Positiva la Borsa di Wall Street in chiusura, grazie ai risultati positivi annunciati da Nike e all'ottimismo mostrato dal presidente Trump su un accordo con la Cina. Ciò ha cancellato le preoccupazioni per l'impeachment del leader della Casa Bianca. Ilsale dello 0,61% a 26.970,71 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,62%, portandosi a 2.984,87 punti. Sale il(+1,21%), come l'S&P 100 (0,8%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,24%),(+1,12%) e(+0,97%). Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+4,14%),(+2,41%),(+1,54%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+5,74%),(+5,32%),(+4,16%) e(+3,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,44%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,32%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,14%.