Somec, crescita a doppia cifra nel primo semestre. Ok CdA passaggio a Star

Somec

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con unpari a 123,2 milioni di euro, in aumento del 58,2% rispetto alcorrispondente dato del primo semestre del 2018 pari a 77,8 milioni di euro, per effetto della sola crescita organica.L’ Ebitda consolidato si è attestato a 10,8 milioni di euro, in aumento del 38,2% rispetto al dato di 7,8 milioni di euro del primo semestre 2018, con un EBITDA margin dell'8,7% rispetto al 10% del corrispondente periodo 2018.L’consolidato al 30 giugno 2019 è pari a 7,0 milioni di euro, in aumento del 46,8% rispetto al dato di 4,8 milioni di euro del primo semestre 2018.L’del periodo risulta pari a 5,2 milioni di euro (di cui 0,9 milioni di euro di competenza di terzi) in aumento del 58% rispetto al dato di 3,3 milioni di euro del primo semestre 2018.Ladi gruppo (PFN) in aumento di 20,3 milioni di euro rispetto al dato di 5,5 milioni di euro al 31 dicembre 2018 si attesta a 25,8 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione di Somec oltre ad approvare i risultati semestrali, ha, segmento STAR "ricorrendone i presupposti, subordinatamente al completamento degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalle Autorità ed alle necessarie autorizzazionida parte delle stesse e compatibilmente con le condizioni dei mercati".