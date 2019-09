Wall Street debole, torna focus sul commercio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della debolezza per la borsa americana, con l'attenzione degli investitori che torna a concentrarsi sulla. Il Presidente USA, Donald Trump, ha risvegliato le speranze di un avvicinamento tra Stati Uniti e Cina, annunciando tempi brevi per un accordo. L'Inquilino della Casa Bianca è sotto i riflettori per una possibile apertura di un procedimento di impeachment da parte del Congresso USA contro il tycoon.Ricca l'agenda di dati macroeconomici. L'economia americana si conferma in leggero rallentamento nel 2° trimestre del 2018 ma in linea con le attese. Il PIL statunitense è stato confermato al 2% , come indicato dalla lettura precedente ed in linea con il consensus. Il numero delle persone che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, la scorsa settimana, è aumentato di 3.000 unità a 213.000 unità; gli analisti attendevano un rialzo a 212.000.Sulle prime rilevazioni, ilsi muove sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.982,51 punti. Leggermente negativo il(-0,25%); pressoché invariato lo(-0,12%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,45%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+1,03%),(+0,88%),(+0,85%) e(+0,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,83%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.Al top tra i, si posizionano(+3,36%),(+0,89%),(+0,73%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,67%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,42%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%.