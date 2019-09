Europa in rialzo. Piazza Affari riflessiva

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli operatori sperano in un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina mentre valutano le possibili ripercussioni che potrebbero esserci sui mercati per un possibile impeachment di Trump Leggera crescita dell', che sale a quota 1,092. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 56,5 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,83%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,75%,avanza dell'1,02%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,36%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.961 punti. Pressoché invariato il(+0,16%); leggermente positivo il(+0,43%).(+3,57%),(+1,58%) e(+1,50%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,92%),(-1,59%) e(-0,97%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,60%.Brilla, con un forte incremento (+3,13%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,48%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,64%.I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,85%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%.del FTSE MidCap,(+4,36%),(+3,59%),(+3,50%) e(+2,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.In caduta libera, che affonda del 2,08%.