Nova Re continua l'acquisto di azioni proprie

Nova Re

(Teleborsa) -ha acquistato il 26 settembre 2019 complessive, al prezzo medio ponderato di 4,2385 euro per un controvalore complessivo di 3.200,04 euro. L'acquisto è stato compiuto al di fuori dell'OPA volontaria parziale.Si precisa che alla data odierna la Società detiene direttamente complessive n. 37.780 azioni proprie pari allo 0,3431% del capitale sociale.Intanto in Borsa andamento annoiato per la società d'investimento immobiliare, che scambia in ribasso dello 0,23%.