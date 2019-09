Elica, CdA nomina Giulio Cocci quale nuovo CFO

Elica

(Teleborsa) - Ilha nominato, con effetto immediato,sostituendo Alessandro Carloni, che ha deciso di lasciare l’Azienda con decorrenza primo novembre 2019 per cogliere una nuova opportunità professionale.Giulio Cocci, nato a Fermo il 13 aprile del 1970, laureato in Economia e Commercio, è entrato in Elica il 16 marzo 2018 nel ruolo di Group Controlling & Investor Relations Director. Finance Executive con una esperienza internazionale di oltre 20 anni nel settore degli elettrodomestici, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Indesit Company e Whirlpool Corporation, fra i quali quello di CFO Russian Federation & CIS, Regional Finance Director East Europe, CFO Turchia e Spagna.