Tonica la borsa di Wall Street

(Teleborsa) - Avvio di settimana positivo per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta di settembre. Pochi gli spunti sul fronte macroeconomico, con solo. Sul versante commercio un nuovo round di colloqui è previsto Washington il 10 e l'11ottobre.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,29%; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.968,66 punti. Guadagni frazionali per il(+0,22%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoTra i(+1,32%),(+0,84%),(+0,84%) e(+0,72%).(+2,50%),(+1,79%),(+1,74%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,42%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,18%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.