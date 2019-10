Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sui timori di un rallentamento economico globale dopo i deludenti dati della manifattura americana e la revisione al ribasso delle stime di crescita della Germania da parte dei principali istituti di ricerca tedeschi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,091. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,69%.Invariato lo, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,86%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,94%, preda dei venditori, con un decremento dell'1,39%, giù, che soffre un calo dell'1,26%.; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 23.701 punti. In discesa il(-0,75%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,81%),(-1,75%) e(-1,54%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,90%),(+1,81%),(+1,47%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,01%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,86%.Tra i(+1,13%),(+1,04%),(+0,80%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,73%.In caduta libera, che affonda del 2,63% dopo i festeggiamenti di ieri per l'accordo in Russia da 1 miliardo