Borse europee positive. Chiusa Francoforte

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Il tono resta debole dopo la caduta della vigilia innescata dai, dopo il rischio di tariffe USA sull'Unione europea , inclusa l'Italia.Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,095. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.497,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 52,61 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.chiusaper festività. Modesto ribasso per, che soffre un calo dello 0,47%. Bene invece, con un discreto guadagno dello 0,77%., con il, che avanza a 21.404 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,87%),(+1,55%) e(+1,51%).Nel listino, i settori(-0,56%) e(-0,48%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+2,82%),(+2,66%) e(+2,56%) quest'ultima continua il rialzo delle ultime sedute sull' ipotesi di un'aggregazione con UBI Bene anche(+2,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,03%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.del FTSE MidCap,(+2,66%),(+2,56%),(+1,67%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,15%.