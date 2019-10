Debole il mercato americano dopo l'uscita dei dati su industria e terziario

Dow Jones

indice americano

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni di consumo secondari

beni industriali

McDonald's

Merck & Co

Procter & Gamble

Pfizer

Caterpillar

3M

Goldman Sachs

Apple

Pepsico

Activision Blizzard

Micron Technology

Verisign

Tesla Motors

Paychex

Ulta Beauty

Netflix

(Teleborsa) - l'indice ISM sul settore terziario . Questi due dati, risultati entrambi in contrazione,. Tra i timori che rendono sempre più concreta tale ipotesi, oltre a questi ultimi due valori e a quello scioccante dell'ISM manifatturiero pubblicato due giorni fa che farebbero da specchio ad una situazione attualmente in rallentamento, si palesano anche quelli riguardanti l'intensificarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Europa.Illima lo 0,54%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,37%, scambiando a 2.876,92 punti. Poco sotto la parità il(-0,41%), come l'S&P 100 (-0,4%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,83%),(-0,70%) e(-0,64%).Tra i(+0,90%),(+0,74%),(+0,64%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.(+3,46%),(+2,55%),(+0,93%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,58%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,22%.In caduta libera, che affonda del 2,62%.