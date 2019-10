Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-1,86%), che ha toccato 26.078,62 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sullo, che chiude la giornata a 2.887,61 punti, in forte calo dell'1,79%. Pessimo il(-1,74%), come l'S&P 100 (-1,8%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,61%),(-2,10%) e(-1,98%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,26%.Sensibili perdite per, in calo del 3,18%.In apnea, che arretra del 2,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,70%.Tra i(+1,78%),(+1,27%),(+1,16%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,72%.Affonda, con un ribasso del 3,42%.Crolla, con una flessione del 3,26%.