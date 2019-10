Italiaonline, ok soci a conversione azioni risparmio

ItaliaOnline

(Teleborsa) - L’assemblea straordinaria die l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società hanno approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio esistenti in azioni ordinarie della società. La conversione avverrà in ragione di un rapporto di conversione pari a 312 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio.La società ricorda che Sunrise Investments ha concluso con un gruppo di azionisti di risparmio di Italiaonline un accordo avente ad oggetto l’acquisto da parte di Sunrise di n. 3595 azioni di risparmio, pari al 52,84% delle azioni di risparmio di Italiaonline in circolazione, verso un corrispettivo di Euro 1.400 per azione, a condizione che l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italiaonline approvasse laConversione Obbligatoria.sarà concordata con Borsa Italiana, in una. Inoltre, ad esito della conversione obbligatoriae al termine della procedura congiunta le azioni ordinarie della società saranno