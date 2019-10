Listini europei prudenti senza il faro di Francoforte

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dove l'incertezza regna tra gli investitori. Tante le questioni che pesano sul sentiment, come i, la possibilità di una Brexit senza accordo con l'UE e le, incluse le sanzioni USA sui prodotti UE Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,096. Sul fronte macroeconomico, i dati sugli indici PMI sui servizi hanno rilevato un crollo di quello tedesco e un rallentamento nell'Eurozona.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.502,5 dollari l'oncia., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.chiusa la borsa di. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,57%. Tieneche segna un piccolo aumento dello 0,32%., riportando una variazione pari a +0,14% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+1,01%),(+0,98%) e(+0,92%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,21%),(-0,93%) e(-0,53%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,85% continuando il rialzo dei giorni scorsi sulle ipotesi di una aggregazione con UBI In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,46%.Decolla, con un importante progresso del 2,03%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,99%.Al contrario, le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,47%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,83%),(+2,13%),(+2,05%) e(+1,46%). Giù, invece, su-2,72%. In caduta libera, che affonda del 2,35%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,16 punti percentuali.