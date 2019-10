Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo due giorni consecutivi all'insegna del segno meno,Nonostante siano ancora presenti gli strascichi delle preoccupazioni vissute nelle sessioni scorse sul fronte della possibile recessione dell'economia domestica e continui ad aleggiare il timore dell'inizio di una guerra commerciale con l'Europa (dopo quella già in atto con la Cina che ha creato turbolenze di rilievo sui mercati di tutto il mondo),Gli esperti rimangono infatti in attesa del dato mensile pubblicato dall'ISM e dal Job report di domani a firma del Bureau of Labour Statistics.Wall Street continua così la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.886,99 punti. In frazionale progresso il(+0,22%); sulla parità lo(+0,06%).Ilsi ferma a 26.083,03 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.890,47 punti. Guadagni frazionali per il(+0,22%); sui livelli della vigilia lo(+0,17%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,72%),(+0,70%),(+0,62%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.(+3,16%),(+1,73%),(+1,62%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,78%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.