Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. La cautela prevale tra gli investitori in attesa del dato sull'occupazione statunitense e dell. Ieri è arrivata un'altra indicazione negativa dall'economia USA con l' ISM non manifatturiero ai minimi da tre anni Sul mercato dei cambi, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,097. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,67%.Invariato lo, che si posiziona a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,79%.riparte con un +0,08% dopo essere rimasta chiusa la vigilia per festività. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%. Bene, che sale di un frazionale +0,25%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,26%.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,89%),(+1,03%) e(+0,69%).Nel listino, i settori(-1,19%),(-0,59%) e(-0,52%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,31%),(+2,14%),(+1,04%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,73% su prese di profitto dopo la recente corsa innescata da ipotesi di aggregazione con UBI.scende dell'1,65%.Calo deciso per, che segna un -1,23%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,07%) sostenuta da indiscrezioni stampa su ipotesi dismissione NPL per 10 miliardi.Bene inoltre(+2,10%),(+1,91%) e(+1,56%).Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -1,88%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,11%.