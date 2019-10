Tonica Wall Street dopo Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo la diffusione delle statistiche sul mercato del lavoro di settembre , che hanno evidenziato una flessione del tasso di disoccupazione ma anche un rallentamento nella creazione dei posti di lavoro. Entusiasta il presidente americano, che in un tweet ha scritto: "Il tasso di disoccupazione al 3,5%, ai minimi da 50 anni. Wow America, lascia che il tuo presidente venga messo in stato di accusa (anche se non ha fatto nulla di sbagliato!)".Diffusa anche la bilancia commerciale , con il deficit in aumento nel mese di agosto.La borsa di New York avvia la riunione con un guadagno frazionale suldello 0,56%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.925,85 punti. Leggermente positivo il(+0,58%), come l'S&P 100 (0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,80%),(+0,78%) e(+0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,63%),(+1,47%),(+1,05%) e(+0,83%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,96%),(+1,79%),(+1,63%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,72%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,49%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.