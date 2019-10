Riflessiva la borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

telecomunicazioni

Apple

United Health

Cisco Systems

Verizon Communication

Coca Cola

Travelers Company

3M

Workday

Tesla Motors

Align Technology

Nvidia

Ulta Beauty

Baidu

Dollar Tree

Mercadolibre

(Teleborsa) -, in attesa della ripresa delle trattative commerciali con la Cina a partire da giovedì prossimo.; sulla stessa linea l', che arriva a 2.958,77 punti. Poco sopra la parità il(+0,33%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,63%) e(+0,58%).Tra i(+1,26%),(+1,15%),(+1,14%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,70%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.(+2,84%),(+2,74%),(+2,65%) e(+2,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,48 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.