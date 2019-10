Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,19%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.893,06 punti. Depresso il(-1,56%), come l'S&P 100 (-1,5%).Gli investitori temono che le trattative commerciali USA - Cina si concludano ancora una volta con un mancato accordo.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,02%),(-1,83%) e(-1,82%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -2,87%.Affonda, con un ribasso del 2,24%.Crolla, con una flessione del 2,06%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%.(+1,66%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,26%.