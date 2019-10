Wall Street parte prudente. Focus sui dazi

Dow Jones

(Teleborsa) -con gli investitori cauti nel giorno dicommerciali.Dai verbali della, della riunione del 17 e 18 settembre, emerge una. La maggior parte dei funzionari ha condiviso la necessità di una riduzione del costo denaro di 25 punti base, mentre alcuni hanno chiesto di fornire un maggiore chiarezza sui tempio di fine dell'accomodamento.Sul fronte macro, l'inflazione negli Stati Uniti è rimasta ferma ad agosto all'1,7% su base annua, deludendo le attese degli analisti che si aspettavano un leggero rialzo all'1,8%. Una bassa inflazione permette alla Fed di avere un margine di manovra maggiore riddure ancora il costo del denaro, se l'economia dovesse continuare a indebolirsi.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 26.365,05 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.921,53 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,1%), come l'S&P 100 (0,1%).(+0,62%) e(+0,57%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,93%.del Dow Jones,(+0,83%),(+0,75%),(+0,73%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.Tentenna, che cede lo 0,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%.Tra i(+3,90%),(+2,59%),(+2,24%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,64%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,73%.Affonda, con un ribasso del 2,61%.Crolla, con una flessione del 2,22%.