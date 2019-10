Borse europee ottimiste sui dazi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa di buone notizie sul fronte commerciale tra USA e Cina L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.494,9 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,87%.Scende lo, attestandosi a +141 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,94%.svettache segna un importante progresso dell'1,80%,è stabile, riportando un moderato +0,29%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,08%., proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.896 punti. In rialzo il(+0,87%), come il FTSE Italia Star (0,5%).In luce sul listino milanese i comparti(+3,93%),(+1,49%) e(+1,32%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,49%.Brilla, con un forte incremento (+3,22%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,02%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,69%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Tra i(+3,57%) all'indomani dell' accordo con REG Windpower (+3,02%),(+2,74%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,71%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%.