Brillante il listino americano su speranze USA-Cina

(Teleborsa) - Continua in buon rialzo la borsa di Wall Street sostenuta dagli ultimi sviluppi sul fronte dei dazi commerciali. Proseguono le: dopo il primo incontro della vigilia, ilha dichiarato che i negoziati con Pechino stanno andando molto bene. In giornata è previsto un incontro tra l'inquilino della Casa Bianca ed ilTra gli indici statunitensi, ilmostra un aumento dell'1,30%; sulla stessa linea, locontinua la giornata in aumento dell'1,32%. Positivo il(+1,48%), come l'S&P 100 (1,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,43%),(+1,99%) e(+1,70%).Al top tra i(+4,35%),(+3,08%),(+2,81%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+17,33%),(+4,81%),(+4,62%) e(+4,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.