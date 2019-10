Brillante Wall Street su progressi colloqui dazi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

beni industriali

informatica

Caterpillar

Goldman Sachs

Intel

JP Morgan

Fastenal

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Jd.Com Inc Spon Each Repr

Xilinx

(Teleborsa) - Partenza brillante per la borsa di Wall Street sostenuta dagliProseguono le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina: dopo il primo incontro della vigilia, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con Pechino stanno andando molto bene . In giornata è previsto un incontro tra l'inquilino della Casa Bianca ed ilSulle prime rilevazioni, il, che mostra una plusvalenza dell'1,04%;sulla stessa linea, loguadagna l'1,05% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.968,94 punti. In denaro il(+1,3%), come l'S&P 100 (1,1%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,61%),(+1,41%) e(+1,41%).Al top tra i(+2,64%),(+2,37%),(+2,00%) e(+1,83%).Tra idel Nasdaq 100,(+11,32%),(+4,44%),(+3,88%) e(+3,56%).