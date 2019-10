Esprinet, aggiornamento sul piano di acquisto azioni proprie

Esprinet

(Teleborsa) -, in esecuzione del programma di buy-back annunciato lo scorso 27 giugno, comunica di avere, dal 7 all'11 ottobre 2019, complessivamente, corrispondenti allo 0,05% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 3,7030 euro per azione, per un controvalore pari a 88.871,91 euro.Per effetto di tali acquisti, alla data dell’11 ottobre 2019 la Società ha in portafoglio 2.035.508 azioni proprie, pari al 3,88% del capitale sociale.Andamento piatto, sul listino milanese, per, che propone sul finale una variazione percentuale pari a -0,13%.