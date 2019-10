Wall Street cauta guarda a trattative USA-Cina

Dow Jones

Fastenal

(Teleborsa) - Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori condizionato dalle incertezze legate all' accordo preliminare raggiunto nel fine settimana fra USA e Cina sul commercio internazionale. Negli Stati Uniti oggi è la: l'obbligazionario è chiuso e questo ha comportato una contrazione dei volumi scambiati.Si guarda anche allache inizia questa settimana, con i risultati delle banche statunitensi.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 26.842,07 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.968,71 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,02%), come l'S&P 100 (-0,04%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,69%) e(-0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,50%),(+1,18%),(+0,57%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,01%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.Al top tra i, si posizionano(+3,86%),(+3,83%),(+3,26%) e(+2,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.