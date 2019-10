Borsa di New York in stand by in attesa sviluppi quadro internazionale

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia a causa delle incertezze relative alle trattative commerciali USA-Cina e delle tensioni in Medioriente. L'indicesi ferma a 26.787,36 punti; sulla stessa linea lo, con chiusura su 2.966,15 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,02%), come l'S&P 100 (-0,1%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,75%),(-0,67%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+1,49%),(+1,05%),(+0,59%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,10%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,95%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,86%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,66%),(+2,90%),(+2,62%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,52%.Crolla, con una flessione del 2,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,01%.