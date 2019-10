Borse europee in frazionale rialzo

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Finale piatto per Wall Street mentre l'Asia ha concluso la giornata con la piazza di Tokyo in netto rialzo e le borse cinesi in ribasso, in attesa di sviluppi sulle trattative commerciali tra Washington e Pechino L'è sostanzialmente stabile su 1,103. L'è poco mosso e scambia a 1.493,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +135 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,89%.sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,33%, senza slancio, che negozia con un +0,01%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,50%.; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.166 punti. In frazionale progresso il(+0,28%); in lieve ribasso il(-0,3%).In luce sul listino milanese i comparti(+0,90%),(+0,86%) e(+0,83%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,62%),(+1,37%),(+1,02%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,01%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.Tra i(+5,83%),(+3,70%),(+1,87%) dopo aver firmato un nuovo accordo di credit servicing con Alpha Bank Cipro (+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -5,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,06%.Tentenna, che cede lo 0,80%.