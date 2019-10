Borse europee in rialzo eccetto Londra

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si pone in disparte Londra, mostrando una timida flessione sulle preoccupazioni per la Brexit L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,62%), che ha toccato 52,72 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,37%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,57%.; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.193 punti. Guadagni frazionali per il(+0,32%); in lieve ribasso il(-0,38%).(+1,45%),(+1,42%) e(+0,97%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,72%.di Milano, troviamo(+2,08%),(+1,73%),(+1,66%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,15%.di Milano,(+6,05%) dopo la promozione di Goldman Sachs (+4,01%),(+3,81%) e(+2,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -8,31%: Kepler ed Equita hanno tagliato le stime di crescita del 3° trimestre Scivola, con un netto svantaggio dell'1,47%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.