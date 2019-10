Brillante Piazza Affari e gli altri listini europei

Unicredit

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono leSul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,104. L'Oro è in calo (-0,72%) e si attesta su 1.482,2 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 53,55 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.denaro su Francoforte, che registra un rialzo dell'1,15%. Senza slancio Londra, che negozia con un -0,03%, mentre c'è una accelerazione delle trattative per la Brexit con una possibilità concreta di accordo entro questa sera . Bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,05%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,21%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+2,45%), bancario (+2,17%) e servizi finanziari (+1,60%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti chimico (-0,61%) e viaggi e intrattenimento (-0,51%).Tra idi Milano, in evidenza Pirelli (+3,50%),(+3,18%),(+2,80%) e(+2,71%).Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,74%),(+5,60%),(+3,40%) e(+3,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-8,02%, dopo i dubbi sollevati sulla crescita nel 3° trimestre da Kepler ed Equita