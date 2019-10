La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - Prosegue tonica la borsa di Wall Street nel giorno in cui, con i consueti conti delle big bancarie. Sullo sfondo resta la, dopo che la Cina ha chiesto ulteriori colloqui per delineare i dettagli della "fase uno" dell’intesa.Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dell'1,02%; sulla stessa linea, lo S&P-500 continua la giornata in aumento dell'1,14%. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,02%); in rialzo lo S&P 100 (+1,21%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti finanziario (+1,90%), sanitario (+1,87%) e telecomunicazioni (+1,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo per l'ufficio, che riporta una flessione di -0,49%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones, United Health (+7,27%), JP Morgan (+4,12%), Intel (+2,52%) e Caterpillar (+2,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble, che ottiene -2,65%.Pensosa McDonald's, con un calo frazionale dello 0,63%.Al top tra i, si posizionano Nvidia (+6,39%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+3,97%), Alexion Pharmaceuticals (+3,69%) e Liberty Global (+3,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Monster Beverage, che ottiene -0,81%.Tentenna Pepsico, con un modesto ribasso dello 0,81%.Giornata fiacca per Starbucks, che segna un calo dello 0,77%.Piccola perdita per Regeneron Pharmaceuticals, che scambia con un -0,54%.