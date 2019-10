Shedir Pharma, ottiene 3 brevetti italiani: Peaflosin, Senydem e Peamotix

Shedir Pharma

(Teleborsa) -Group, holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, ha ottenuto 3 brevetti italiani.Si tratta diche si colloca nel segmento dei prodotti definiti “analgesici”. In Italia nel primo semestre 2019 ha fatto registrare un fatturato di 71,9 milioni di euro, con una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 2,3%; lo stesso mercato nel 2018 ha fatto segnare un +11,1% rispetto all’anno precedente, con un fatturato di 139,4 milioni di euro (fonte IQVIA, canale parafarmaco).Il brevetto Peaflosin è commercializzato nei prodotti Dolpeasin 400 e Dolpeasin 600 della Dymalife Pharmaceutical S.r.l. e Dolvedol 400 e Dolvedol 600 della Shedir Pharma S.r.l. e sarà valido fino al giugno 2037.Il brevetto italiano ottenutosi colloca nell’ambito dei prodotti destinati al benessere mentale e sarà valido fino al giugno 2037. E' stato sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli “Federico II”, con la cui collaborazione sono stati condotti importanti studi sperimentali che hanno dato risultati estremamente incoraggianti. Il presente brevetto sarà commercializzato prossimamente nel prodotto Recuryc della Shedir Pharma S.r.l.Il brevetto italiano ottenutosi colloca nel segmento dei prodotti destinati al benessere delle articolazioni e sarà valido fino al giugno 2037. Il suddetto segmento, nel primo semestre 2019 in Italia, ha fatto registrare una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un fatturato che si attesta intorno ai 48 milioni di euro. Lo stesso mercato nel 2018 ha fatto registrare un fatturato di 92,7 milioni di euro, con una crescita rispetto al 2017 del 12% (fonte IQVIA).Con la concessione dei brevetti Peaflosin, Senydem e Peamotix salgono a 13 il numero di brevetti del Gruppo, un premio per i continui sforzi ed investimenti della nostra R&D.