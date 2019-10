Tonica Wall Street, al via la earning season

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street nel giorno in cui, con i consueti conti delle big bancarie. Sullo sfondo resta la, dopo che la Cina ha chiesto ulteriori colloqui per delineare i dettagli della "fase uno" dell’intesa.Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,46%; sulla stessa linea, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.979,35 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,57%), come l'S&P 100 (0,5%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario (+1,26%), materiali (+0,48%) e telecomunicazioni (+0,48%).Tra i, United Health (+5,91%), Johnson & Johnson (+1,87%), JP Morgan (+1,78%) e Cisco Systems (+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Goldman Sachs, che ottiene -3,04%.Tra idel Nasdaq 100, Nvidia (+3,12%), Alexion Pharmaceuticals (+1,81%), Facebook (+1,43%) e Workday (+1,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Airlines, che prosegue le contrattazioni a -0,85%.