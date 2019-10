Gruppo FS e Atlantia chiudono il cerchio sul dossier Alitalia

(Teleborsa) -. Sebbene entrambi non facciano esplicitamente cenno ache affiancherà l’operazione salvataggio di Alitalia e sosterrà la crescita e l’organizzazione del nuovo assetto.A formare ilsarà anche il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) con la prevista quota del 15%, corrispondente ai 150 milioni di euro di interessi sul prestito ponte accordato a Alitalia, mentre se Delta Air Lines non sarà disposta a investire più di 100 milioni,. Tuttavia nelle prossime ore sarebbe in programma un ultimo tentativo per convincere la compagnia americana a salire al 12% permettendo così a FS e ad Atlantia di attestarsi sul 35., che si era "affacciata" nei giorni scorsi con una lettera inviata al Governo, e una serie di "colloqui" con le parti non. Nonostante un esplicito commento favorevole al vettore tedesco pronunciato dal patron Luciano Benetton, propietario di "Sintonia", principale azionista di Atlantia e holding operativa della famiglia veneta. Del resto i tedeschi, con almeno 5000 esuberi,Ora, dopo il pronunciamento di volontà dei CDA FS e Atlantia,, come sollecita il Governo. Nel frattempoche stanno gestendo l’amministrazione straordinaria