Piazza Affari prudente assieme alle altre borse in attesa sviluppi Brexit

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banco BPM

BPER

UBI Banca

Azimut

Fiat Chrysler

Amplifon

Ferragamo

(Teleborsa) -nel corso della mattinata, aspettando qualche notizia positiva dal fronte delle, dopo la conferma che un accordo con l'UE è vicinissimo L'continua la seduta attorno ai livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,14%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,89%.resta vicino alla parità(+0,02%), debole, con una limatura dello 0,13%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,26%. Stessa impostazione per Milano, dove ilsi attesta a 22.360 punti (-0,02%).Tra idi Milano, in evidenza i bancari, conche guadagna il 2%, inseguito da(+1,38%) e(+0,82%). Bene anche(+0,85%)Corre(+1,13%), quest'ultima in scia agli eccellenti dati delle immatricolazioni europee Bene anche(+0,54%).Fra i più forti ribassi si segnala su, che continua la seduta con -0,97%, dopo il taglio dle Target Price di RBC e Bryan Garnier.