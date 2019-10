Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia dopo la delusione per le vendite al dettaglio . L'indicestaziona a 27.011 punti, mentre, l'retrocede a 2.988,51 punti. In frazionale calo il(-0,4%); senza direzione l'(-0,14%).Si attendono novità sui dazi mentre il capo dello Stato italiano,, in conferenza stampa con il presidente statunitense Donald Trump dopo l'incontro che si è tenuto alla Casa Bianca, ha dichiarato che "".Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,95%) e(-0,89%).del Dow Jones,(+1,98%),(+1,03%),(+1,00%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Al top tra i, si posizionano(+4,05%),(+2,83%),(+2,27%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,11%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,92%.Affonda, con un ribasso del 3,64%.Crolla, con una flessione del 3,37%.