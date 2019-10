Sesa acquista azioni proprie

Sesa

(Teleborsa) -, dal 7 all'11 ottobre 2019,pari allo 0,01452120% dell'attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 39,2564 euro per azione al lordo delle commissioni per un controvalore complessivo pari a 88.326,81 euro.La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese, al 15 ottobre, possiede complessivamente 43.809 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,28273739% dell’attuale capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 41,1 euro.