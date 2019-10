Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. I listini europei rimangono in attesa delleIn contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Sul mercato USA, scambi al rialzo per loL'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,49%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 52,94 dollari per barile, con un calo dello 0,79%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente,avanza dello 0,20%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,42%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,23% sul, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.354 punti. In moderato rialzo il(+0,45%); poco sotto la parità il(-0,25%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,06%),(+0,73%) e(+0,71%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,81%),(-1,20%) e(-1,18%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,12%),(+1,44%),(+1,27%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.scende dell'1,52%.di Milano,(+4,43%),(+3,75%),(+2,46%) e(+2,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Calo deciso per, che segna un -1,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.