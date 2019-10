BTP Italia, parte la nuova emissione con durata 8 anni: tutti i dettagli

(Teleborsa) - Buona la prima per la nuova emissione del BTP Italia. A fine mattinata le sottoscrizioni destinate ai risparmiatori retail hanno superato 1 miliardo di euro. Le richieste ammontano a 1,024 miliardi con 17.265 contratti.il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale che, in questa emissione, torna allagià proposta in passato.Il nuovo titolo, conpresenta le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti:(Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi);(con la previsione di un floor in caso di deflazione, che garantisce che le cedole effettivamente pagate non siano comunque inferiori al tasso reale garantito definitivo);e – per chi acquista all'emissione durante la fase del collocamento dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini e conserva il titolo fino a scadenza –In caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, quindi con una protezione estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi.Con una, i BTP Italia offrono un rendimento che risulta competitivo rispetto alle quotazioni del mercato secondario e, pensati principalmente per i piccoli investitori privati, rappresentano un investimento di medio termine che prevede una remunerazione sempre allineata all'evoluzione del costo della vita. Al momento, non ci sono altri titoli di Stato emessi con durata pari a 4, 6 e 8 anni né indicizzati all'inflazione italiana.Per quanto riguarda laile se ne possono acquistare all'emissione per multipli di 1.000 euro. Ilcon multipli di 1.000 euro. Essendo l, ma, chi acquista il titolo durante la Prima Fase del periodo di collocamento ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto. In questo modo l'acquisto all'emissione, oltre che in banca, può essere fatto anche tramite qualsiasi home banking abilitato alle funzioni di trading.Diversamente dalle precedenti emissioni – fa sapere il Mef – la(nel caso di chiusura anticipata la Prima Fase potrebbe concludersi alle 13,30 della giornata di martedì, con comunicazione la sera precedente) e come di consueto sarà. LachePer questi ultimi il collocamento potrebbe prevedere un riparto, nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti risulti superiore all'offerta finale stabilita dal Mef. Al contrario,assicurando la completa soddisfazione degli ordini, come in tutte le precedenti emissioni.