Vodafone Italia, Andrea Ghizzoni nominato Head of Strategy

(Teleborsa) -ha affidato il ruolo diLo rende noto il Gruppo telefonico in un comunicato, sottolineando che tale incarico decorrerà dal prossimo 4 novembre.Andrea Ghizzoni proviene dalla società Tencent, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. Ha maturato una lunga esperienza professionale nella consulenza strategica in vari gruppi e dal 2009 ha ricoperto il ruolo di Senior Engagement Manager in McKinsey & Company, occupandosi in particolare dei settori "Telecom, Media & Technology" e "Digital Marketing & Sales".