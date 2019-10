Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -I principali indici del vecchio continente scambiano con un frazionale rialzo, fiduciosi sugli sviluppi delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e su un epilogo Brexit che eviti il No Deal.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,114. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.486,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 53,74 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +128 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,91%.composta, che cresce di un modesto +0,25%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.465 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 24.450 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,48%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,96%),(+0,51%) e(+0,43%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,26%) e(-0,98%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,47%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,16%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,07%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,90%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.scende dell'1,30%.Calo deciso per, che segna un -1,18%.Tra i(+4,40%),(+3,69%),(+2,11%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,22%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.