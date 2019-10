Gruppo Green Power, risultati definitivi OPA promossa da Alperia

Gruppo Green Power

(Teleborsa) - Si è conclusa l' Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa dasu massime n. 838.830 azioni ordinarie diS.p.A. (GGP), pari al 28,12% del capitale e corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie in circolazione , iniziata in data 30 settembre 2019 e terminata il 18 ottobre 2019.Pertanto, tenuto conto delle n. 2.144.450 azioni ordinarie GGP di titolarità dell'Offerente,I risultati definitivi comportano il mancato raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto non sussistono i presupposti richiesti ai fini del ripristino del flottante, né dell'obbligo di acquisto.dell'Emittente portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sul solo Corrispettivo Base, pari a Euro 1.614.933,94.