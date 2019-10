Milano sulla parità, allineata ai listini europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

chimico

sanitario

telecomunicazioni

alimentare

tecnologia

Recordati

Azimut

Italgas

Poste Italiane

Campari

Fineco

Exor

STMicroelectronics

FILA

Mutuionline

Salini Impregilo

Brembo

Banca MPS

IMA

Credito Valtellinese

Gima TT

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa di novità sul fronte delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e in ansia per l'esito della. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L'resta stabile. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,57%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.è poco mossa +0,05%,avanza dello 0,71%, cauta, che mostra una performance pari a +0,17%.. Lieve aumento per il, che si porta a 24.512 punti. Leggermente positivo il(+0,63%), come il FTSE Italia Star (0,7%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,69%),(+0,83%) e(+0,68%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,80%) e(-0,91%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,69%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,65%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,38%.Buona performance per, che cresce dell'1,16%.I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.scende dell'1,09%.di Milano,(+5,26%),(+4,33%),(+4,00%) e(+3,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-3,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,13%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.