Piazza Affari in rosso. Mercato scontano incertezze Brexit e commercio

(Teleborsa) -risentendo del malumore che accompagna. L'iter di approvazione abbreviato è stato bocciato dal Parlamento ed ora si attendono tempi più lunghi e nuove elezioni entro Natale . Fra i fattori di incertezza anche le trattative USA-Cina sul commercio.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,112. In salita lo, che arriva a quota +132 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,91%.è stabile, che passa di mano sulla parità, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,24%, tentenna, con un ribasso dello 0,63%. Anche Piazza Affari è negativa, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,85%.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,74%.La peggiore è, che continua la seduta con -3,30%.Sensibili perdite per, in calo del 2,61%.In apnea, che arretra del 2,28%, nonostante Goldman Sachs abbia alzato il TP a 164 euro.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,05%.Al Top tra le azioni italiane a, fa bene(+2,83%), dopo un upgrade.Giù(-7,8%) a causa dell'offerta a sconto dei fondi Apollo.Sospesaa tempo indeterminato, a causa dei guai giudiziari che hanno coinvolto la società ed il suo management.