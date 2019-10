Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Boeing

materiali

sanitario

energia

beni di consumo secondari

Travelers Company

Caterpillar

Merck & Co

Coca Cola

Nike

American Express

Walgreens Boots Alliance

Home Depot

Alexion Pharmaceuticals

Netflix

Autodesk

Henry Schein

Texas Instruments

Analog Devices

Mattel

Nxp Semiconductors N V

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ila 26.816,52 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 2.999,32 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,05%), come l'S&P 100 (0,0%).Focus sulle trimestrali, in particolare suSi distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,70%),(+0,66%) e(+0,55%). Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,64%),(+1,62%),(+1,43%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,82%.In caduta libera, che affonda del 2,35%.scende dell'1,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%.Tra i(+6,32%),(+2,10%),(+1,82%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-6,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,85 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,69%.Sensibili perdite per, in calo del 3,46%.